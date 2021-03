Attacchi cyber a reti governative Usa: Biden prepara risposta a Russia e Cina (Di lunedì 8 marzo 2021) Proprio mentre è allo studio una rappresaglia contro la Russia per le attività di cyber-Attacchi su larga scala contro agenzie e società governative americane, scoperte alla fine dello scorso anno, l'amministrazione di Joe Biden deve far fronte a una nuova offensiva informatica che individua con chiarezza un altro potenziale grande avversario Usa: la Cina. E le risposte che Washington fornirà su questo duplice fronte, riferisce oggi il New York Times, definiranno meglio la strategia che la nuova amministrazione statunitense intende adottare in questo conflitto informatico che, secondo le autorità, vede Mosca e Pechino impegnate nel tentativo di sfruttare regolarmente le vulnerabilità del governo e delle aziende americane per spiare, rubare informazioni e potenzialmente danneggiare ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 8 marzo 2021) Proprio mentre è allo studio una rappresaglia contro laper le attività disu larga scala contro agenzie e societàamericane, scoperte alla fine dello scorso anno, l'amministrazione di Joedeve far fronte a una nuova offensiva informatica che individua con chiarezza un altro potenziale grande avversario Usa: la. E le risposte che Washington fornirà su questo duplice fronte, riferisce oggi il New York Times, definiranno meglio la strategia che la nuova amministrazione statunitense intende adottare in questo conflitto informatico che, secondo le autorità, vede Mosca e Pechino impegnate nel tentativo di sfruttare regolarmente le vulnerabilità del governo e delle aziende americane per spiare, rubare informazioni e potenzialmente danneggiare ...

