Atalanta, Marino: «Un piacere sfidare l’Inter, prima con merito» (Di lunedì 8 marzo 2021) Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato prima della gara contro l’Inter: le dichiarazioni del dirigente degli orobici Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato prima della gara contro l’Inter ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni. «E’ un piacere affrontare l’Inter, ma senza pubblico ci manca qualcosa. E’ bello giocare in questa dimensione, avere stimoli nuovi tutti i giorni. E’ davvero bello giocare con squadre importanti come Real Madrid ed Inter. Credo che meritatamente siano i primi, ma il campionato è ancora lungo. Stasera sarà importante avere coraggio, voglia e determinazione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Umberto, direttore generale dell’, ha parlatodella gara contro: le dichiarazioni del dirigente degli orobici Umberto, direttore generale dell’, ha parlatodella gara controai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni. «E’ unaffrontare, ma senza pubblico ci manca qualcosa. E’ bello giocare in questa dimensione, avere stimoli nuovi tutti i giorni. E’ davvero bello giocare con squadre importanti come Real Madrid ed Inter. Credo che meritatamente siano i primi, ma il campionato è ancora lungo. Stasera sarà importante avere coraggio, voglia e determinazione». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

InterMagazine2 : ATALANTA - Marino: 'Sarà importante sfidare l'Inter con grande coraggio, determinazione e voglia' - tuttoatalanta : Tra poco Inter-Atalanta, il dg Marino: 'Sarà un bel match, mi auguro sia uno spot per il calcio italiano'… - VivInterNews : RT @internewsit: Marino: «San Siro piace all'Atalanta! Inter è meritatamente prima» - - internewsit : Marino: «San Siro piace all'Atalanta! Inter è meritatamente prima» - - Alemilanista86 : Marino ex Atalanta non si smentisce e dice stronzate ed è pure antisportivo -