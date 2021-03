Amici, Sangiovanni festeggia un importante traguardo: Madame commenta (Di lunedì 8 marzo 2021) Il cantante della 20esima edizione sta registrando dei numeri pazzeschi sulle piattaforme di streaming: è arrivato il primo riconoscimento ufficiale L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 8 marzo 2021) Il cantante della 20esima edizione sta registrando dei numeri pazzeschi sulle piattaforme di streaming: è arrivato il primo riconoscimento ufficiale L'articolo proviene da Gossip e Tv.

