Alonso e Räikkönen | un binomio che fa quaranta!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 marzo 2021) Gran Premio d’Australia 04/03/2001: questa è l’occasione e la data dell’esordio di Fernandoe Kimiin Formula 1. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che venti anni dopo i due avrebbero vantato 3 titoli mondiali, 53 vittorie, 200 podi e 40 pole position. Entrambi hanno avuto una vita immersa nel motorsport, motivo per cui hanno anche abbandonato la Formula 1 per un periodo, ma quest’anno, con il ritorno di, i due veterani dello sport ed ex compagni di squadra sono pronti a far emozionare di nuovo gli appassionati. Fernandoe Kimi Raikkonen, i gioielli del nuovo millennio Il finlandese e lo spagnolo vennero catapultati nel mondo della Formula 1 durante il dominio di Schumacher e della Ferrari, in un periodo in cui nessuno avrebbe mai potuto immaginare di ostacolare la trionfata ...