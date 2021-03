Alessandro Cattelan: non solo Rai, ma anche Netflix nel suo futuro (Di lunedì 8 marzo 2021) Alessandro Cattelan sta lavorando a un progetto Netflix Il suo addio a Sky è arrivato nel momento giusto, come noi di TvZoom avevamo teorizzato con mesi di anticipo rispetto all’annuncio ufficiale, ed era inevitabile che Alessandro Cattelan sarebbe diventato il pezzo più pregiato del telemercato italiano. Pochi giorni fa, infatti, Dagospia ha dato la notizia secondo cui sarebbero previste per maggio due prime serate su Rai1 e il direttore dell’ammiraglia di viale Mazzini, Stefano Coletta, ha confermato il tutto in sala stampa a Sanremo. Immediate, quindi, le supposizioni di una conduzione di Cattelan al Festival 2022. Staremo a vedere. Netflix Ma TvZoom ha intercettato un’altra notizia bomba. Pare infatti che il conduttore stia preparando una serie tv, fiction, per ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 8 marzo 2021)sta lavorando a un progettoIl suo addio a Sky è arrivato nel momento giusto, come noi di TvZoom avevamo teorizzato con mesi di anticipo rispetto all’annuncio ufficiale, ed era inevitabile chesarebbe diventato il pezzo più pregiato del telemercato italiano. Pochi giorni fa, infatti, Dagospia ha dato la notizia secondo cui sarebbero previste per maggio due prime serate su Rai1 e il direttore dell’ammiraglia di viale Mazzini, Stefano Coletta, ha confermato il tutto in sala stampa a Sanremo. Immediate, quindi, le supposizioni di una conduzione dial Festival 2022. Staremo a vedere.Ma TvZoom ha intercettato un’altra notizia bomba. Pare infatti che il conduttore stia preparando una serie tv, fiction, per ...

Advertising

tvzoomitalia : ANTEPRIMA TVZOOM - Alessandro Cattelan: non solo Rai, ma anche Netflix nel suo futuro @alecattelan @NetflixIT… - my_idols_KPSCM : L'altro giorno stavo pensando che se Alessandro Cattelan passa alla RAI non avremo neanche più #EPCC, non solo la sua presenza ad #XF. ??? - infoitcultura : Maneskin, il glam rock trionfa a Sanremo. Amadeus lascia, adesso si può pensare ad Alessandro Cattelan - _cryingcoolway : ho un sogno: Alessandro Cattelan e Lodovica Comello conduttori di Sanremo 2022 - avndsuarpe : RT @leyrahexia: Per me Sanremo 2022 Alessandro Cattelan e Serena Rossi oppure Zia Mara Venier (ma non lo farebbe mai) e Alessandro Cattelan -