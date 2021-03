Aggiornato il protocollo per le cure Covid (Di lunedì 8 marzo 2021) stato Aggiornato il protocollo per la presa in carico a domicilio dei pazienti Covid effettuata dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), dai medici di medicina generale e dai pediatri ... Leggi su gazzettadasti (Di lunedì 8 marzo 2021) statoilper la presa in carico a domicilio dei pazientieffettuata dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), dai medici di medicina generale e dai pediatri ...

Roberto Burioni: 'Idrossiclorichina inutile e pericolosa. Piemontesi, buttatela nel cesso" Il virologo attacca in un tweet il protocollo per le cure domiciliari di pazienti Covid della regione Piemonte, aggiornato con l'inserimento dell'idrossiclorochina. Si legge sulla Stampa :

"Idrossiclorichina inutile e pericolosa: buttatela nel cesso”, Burioni stronca la Regione «Piemontesi, sappiate che studi sterminati hanno stabilito non solo che per Covid 19 l'idrossiclorichina è inutile, ma che è anche pericolosa. Se qualche "medico" ve la prescrive, buttatela nel cesso ...

