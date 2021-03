Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 marzo 2021)DEL 7 MARZOORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AI CANTIERI. INIZIATI I LAVORI SULLA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA. PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO E’ STATO ISTITUITO IL DIVIETO DI CIRCONE IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE, DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA. DEVIAZIONI SUL POSTO. PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO INFORMIAMO GLI UTENTI CHE ...