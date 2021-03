Vaccinati solo sette anziani su cento Soltanto Monza fa peggio di Como

Advertising

myrtamerlino : In #Cile hanno vaccinato quasi il 20% della popolazione. Hanno a disposizione AZ, #Pfizer e #Sinovac. Solo ieri 127… - texisinthehouse : RT @israele360: Il governo israeliano ha approvato questa sera la riapertura dei ristoranti/caffé, sale eventi ecc mantenendo le restrizion… - miagmarsuren : RT @ardigiorgio: Aumentano in questi giorni focolai ospedalieri e positivi tra sanitari già vaccinati, che spesso contagiano i pazienti (on… - ardigiorgio : Aumentano in questi giorni focolai ospedalieri e positivi tra sanitari già vaccinati, che spesso contagiano i pazie… - Edda_1953 : @cristianalaz @ITdominusIT @d_essere Perché sulla risposta “chimerica” da vaccino,non ci sono dati( si sa solo che… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinati solo

Il Sole 24 ORE

Read More Flash Identificata a Varese una rarissima variante: finora uncaso in Thailandia 7 ... Read More Salute Studio: vaccino Covid Sputnik, 'anticorpi nel 100% dei' 7 Marzo 2021 ...Read More Flash Identificata a Varese una rarissima variante: finora uncaso in Thailandia 7 ... Read More Salute Studio: vaccino Covid Sputnik, 'anticorpi nel 100% dei' 7 Marzo 2021 ...«Mi confronterò con il mondo accademico e le nostre industrie farmaceutiche: poi farò proposte al ministro» PISA. Oggi. Un anno dai primi casi di pisani positivi. E la vigilia della prima ordinanza an ...Secondo quanto confermato dalla Fimmg, dopo il protocollo nazionale siglato nelle scorse settimane, le Regioni che hanno attivato gli accordi territoriali (anche se non tutte sono già partite operativ ...