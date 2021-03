UFC 259 – La notte di Jan Blachowicz e Amanda Nunes!

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 7 marzo 2021) UFC 259 ha regalato molto sotto ogni punto di vista ai fan delle MMA di tutto il mondo. Janriesce a difendere con successo la cintura dei pesi massimi leggeri contro Israel Adesanya. Nel secondo incontro per il titolo della serata,Nunes annienta Megan Anderson in due minuti, confermandosi assoluta dominatrice delle MMA femminili globali. Mentre nel terzo incontro per il titolo della card, Petr Yan combina un disastro colpendo illegalmente Aljamain Sterling nel quarto round, consegnando così la sua cintura allo sfidante. Negli altri incontri impressionante la prova di Islam Makhachev, ottima la performance del redivivo Dominick Cruz e spettacolari i TKO di Uros Medic e Kennedy Nzechukwu nei preliminari avanzati. STUNG him! This championship superfight is razor close – how are you seeing it? #UFC259 ...