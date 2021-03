“Sto in barca con Saverio”: nell’inchiesta sulle mascherine in Lazio anche un maxi per la fornitura di guanti alla Regione Sicilia (Di domenica 7 marzo 2021) “Lo sai chi sta fino a domenica sera in barca con me? Sto con Saverio…”. E ancora: “Da domani c’ho gente qui che viene in barca per definire questa cosa dei guanti”. È il 23 luglio 2020, giovedì, e Vittorio Farina si trova in vacanza presumibilmente in Sicilia, a bordo della sua imbarcazione privata. L’editore – da giovedì scorso agli arresti domiciliari insieme a Andelko Aleksic per la presunta falsificazione dei certificati in una partita da 5 milioni di mascherine vendute a marzo 2020 alla Regione Lazio – è intento a concludere un affare per la fornitura alla Regione Siciliana di 120.000 scatole di guanti in nitrile, presidi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) “Lo sai chi sta fino a domenica sera incon me? Sto con…”. E ancora: “Da domani c’ho gente qui che viene inper definire questa cosa dei”. È il 23 luglio 2020, giovedì, e Vittorio Farina si trova in vacanza presumibilmente in, a bordo della sua imzione privata. L’editore – da giovedì scorso agli arresti domiciliari insieme a Andelko Aleksic per la presunta falsificazione dei certificati in una partita da 5 milioni divendute a marzo 2020– è intento a concludere un affare per lana di 120.000 scatole diin nitrile, presidi ...

