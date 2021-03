Sanremo 2021 | Ermal Meta risponde alle critiche di Willie Peyote

Leggi su isaechia

(Di domenica 7 marzo 2021) Ieri sera è andata in onda su Rai1 la finale della 71esima edizione del Festival di. Ad aver trionfato con Zitti e buoni sono stati i Maneskin. Il super favorito, invece, a causa del televoto si è dovuto accontentare del terzo posto. Qualche giorno fa nel corso di un’intervista, che nella classifica finale si è posizionato sesto ottenendo però il Premio della critica, aveva commentato la vittoria didurante la serata delle cover. I Maneskin sono stati i migliori, io mi chiamo fuori da questa cosa. Avrei ceduto il mio terzo posto ed il primo diche non se lo merita per niente. Sono tutti innamorati di lui, in realtà non ho nessun motivo personale per avercela con lui. Però stasera, ti devo dire la verità, intanto stai ...