«Pinocchio», nel cast anche Cynthia Erivo e Joseph Gordon-Levitt (Di domenica 7 marzo 2021) La Fata Turchina non avrà i capelli biondi del cartone animato e lo sguardo severo. Nel live-action di Pinocchio, la cui regia la Disney ha affidato a Robert Zemeckis, la madrina del burattino diventerà altro: una donna forte, una guerriera, con i tratti di Cynthia Erivo. L'attrice, straordinaria interprete che su Star porterà gioie e tormenti di Aretha Franklin, è stata scelta per caratterizzare la Fata Turchina, in un film le cui riprese dovrebbero cominciare con la primavera. Zemeckis ha promesso di girare il live-action di Pinocchio in Gran Bretagna, nel mese di marzo. Ma quando la pellicola potrà arrivare al cinema è cosa ancora da stabilirsi.

