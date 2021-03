Pd verso Assemblea, per nuovo segretario serve intesa tra aree interne (Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) – Ancora una settimana e il Pd potrà avere una nuova guida dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. Nel prossimo fine settimana, l’Assemblea del 13 e 14 può essere infatti risolutiva. Dipenderà dalla capacità dei dem di convergere su una soluzione che consenta di bissare quanto accaduto già tre volte in passato: un nuovo segretario scelto dal Parlamento dem. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) – Ancora una settimana e il Pd potrà avere una nuova guida dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. Nel prossimo fine settimana, l’del 13 e 14 può essere infatti risolutiva. Dipenderà dalla capacità dei dem di convergere su una soluzione che consenta di bissare quanto accaduto già tre volte in passato: unscelto dal Parlamento dem. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

