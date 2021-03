Papa Francesco: no al terrorismo per motivi religiosi (Di domenica 7 marzo 2021) Papa Francesco ringrazia di cuore a tutte le madri e le donne di questo Paese, donne coraggiose che continuano a donare vita nonostante i soprusi e le ferite L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 7 marzo 2021)ringrazia di cuore a tutte le madri e le donne di questo Paese, donne coraggiose che continuano a donare vita nonostante i soprusi e le ferite L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Pontifex_it : Dio Onnipotente, Creatore nostro che ami la famiglia umana, noi, figli e figlie di Abramo ti chiediamo di accoglier… - espressonline : La nostra @mannocchia è a Qaraqosh, in #Iraq . Qui domenica papa Francesco arriverà per una visita storica in una c… - vaticannews_it : #5marzo In un minuto rivivono le immagini più belle dell'arrivo di Papa Francesco nell'antica terra di Abramo. Colo… - rickshady : RT @magdicristiano: Papa Francesco sbaglia nel ribadire che ebraismo, cristianesimo e islam adorerebbero lo stesso Dio, condividerebbero l’… - repubblica : RT @PaoloRodari: Da questa chiesa distrutta e ricostruita, simbolo della speranza di Qaraqosh e di tutto l’Iraq, invoco da Dio, per interce… -