Meteo – Inizio settimana frenetica | piogge forti e temporali con venti a 90 Km h

(Di domenica 7 marzo 2021) Ci apprestiamo a vivere unasul fronterologico in quanto già da lunedì ci attendono non solobattenti, ma anche. Ma andiamo con ordine e vediamo più nel dettaglio cosa ci aspetta per i prossimi giorni. Iniziamo il nostro consueto viaggio all’interno dellapartendo ovviamente dalla giornata di Lunedì 8 Marzo quando il quadrorologico generale sarà condizionato

d'Estate 2021, se ne parla. L'inverno meteorologico è appena terminato e siamo in primavera, anche se quella astronomica avràtra circa due settimane. Ed ecco che si parla di estate, di ...Il transito di una perturbazione sul centro Italia favorirà nuvolosità variabile asettimana con qualche isolata pioggia più probabile sui rilievi, mentre dopo un temporaneo ...Segui Centro...Ci apprestiamo a vivere una settimana frenetica sul fronte meteorologico in quanto già da lunedì ci attendono non solo piogge battenti, ma anche temporali e venti forti. Ma andiamo con ordine e vediam ...