Maria De Filippi | è stata la sua amante | Il retroscena inedito

(Di domenica 7 marzo 2021)Deè la conduttrice più prolifica di tutta Mediaset. Ogni suo programma riscuote enorme successo e diventa quasi ‘intoccabile’. Non ama raccontare molto di sé e negli anni ha sempre custodito gelosamente la sua vita privata. Ha però rivelato a Mara Venier un dettaglio che ha lasciato di stucco il grande pubblico.De- Mara Venier- Political24La rivelazione all’amica Mara Venier Durante l’ospitata a ‘Domenica in’Desi è lasciata andare ad una rara confessione su come è nata la storia tra lei e Maurizio Costanzo. La storia tra la conduttrice e il giornalista dura da più di 25 anni e perciò è tra le più longeve della storia della televisione. L’amore tra i due è sbocciato piano piano mentrelavorava per Costanzo ai Parioli. ...

Dieci come gli anni dal suo debutto nel mondo della musica, una carriera da solista e cantautrice che è partita con la partecipazione alla decima edizione di " Amici di Maria De Filippi". Annalisa ... Gaia Gozzi, in arte Gaia, è uno dei tanti nuovi volti di Sanremo 2021: di origine italo-brasiliana, la cantante è nata a Guastalla (Reggio Emilia) nel 1997 e si è avvicinata ... Uomini e Donne, anticipazioni e news 7 marzo: Maria Tona parla di Alessandro e Maurizio e lancia un messaggio ad Armando Incarnato.