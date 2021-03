LIVE MotoGP, Test Losail day-2 in DIRETTA: Bradl guida le fila, Morbidelli 7°. Valentino Rossi 18° a lavoro sulla M1 (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19: Per quanto concerne il campione del mondo Joan Mir, attualmente sesto a 0?312, il lavoro dello spagnolo si è di molto concentrato sull’elettronica nel primo giorno e la messa a spunto sulla nuova moto di Hamamatsu continua. 16.16: Il duo Honda continua a rimanere in vetta con il collaudatore Bradl (1’54?658) davanti di 15 millesimi a Pol Espargaro. A seguire l’Aprilia di Aleix Espargaro a 0?036, la prima delle Yamaha di Maverick Vinales (+0?116) e Francesco “Pecco” Bagnaia (+0?199). Valentino Rossi è 18° a 1?133, con 25 giri all’attivo. 16.12: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 6 S. Bradl 1:54.658 2 44 P. ESPARGARO +0.015 3 41 A. ESPARGARO +0.036 4 12 M. ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.19: Per quanto concerne il campione del mondo Joan Mir, attualmente sesto a 0?312, ildello spagnolo si è di molto concentrato sull’elettronica nel primo giorno e la messa a spuntonuova moto di Hamamatsu continua. 16.16: Il duo Honda continua a rimanere in vetta con il collaudatore(1’54?658) davanti di 15 millesimi a Pol Espargaro. A seguire l’Aprilia di Aleix Espargaro a 0?036, la prima delle Yamaha di Maverick Vinales (+0?116) e Francesco “Pecco” Bagnaia (+0?199).è 18° a 1?133, con 25 giri all’attivo. 16.12: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 6 S.1:54.658 2 44 P. ESPARGARO +0.015 3 41 A. ESPARGARO +0.036 4 12 M. ...

SkySportMotoGP : ?? SI TORNA IN PISTA! Cronaca, risultati e tempi LIVE da Losail per la terza giornata di test in Qatar #SkyMotori… - genovesergio76 : RT @gponedotcom: LIVE - La diretta del terzo giorno di test in Qatar minuto per minuto: Tutti gli aggiornamenti, le notizie, le foto e i te… - AngyFra89 : #MotoGP ?? Con 1'55'664 al 10° giro @polespargaro ha già migliorato il suo Best Lap di ieri (1'55'878). #StayStrong… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Losail day-2 in DIRETTA: Vinales in vetta Morbidelli 2°. Valentino Rossi inizia il proprio program… - AngyFra89 : #MotoGP ?? Con 1'55'312 Quartararo si porta in P3. Tre Yamaha davanti a tutti. Soltanto 14° Rossi, adesso in pista.… -