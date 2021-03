Klopp dopo la sconfitta col Fulham: “Momento complicato, troppe occasioni sprecate” (Di domenica 7 marzo 2021) Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, dopo la sconfitta interna subita contro il Fulham, ha dichiarato: “Non è stata certamente una buona partita per noi. Abbiamo subito gol, non abbiamo segnato e abbiamo perso. Niente è andato per il verso giusto. Abbiamo voluto apportare qualche modifica al nostro sistema di gioco, ed è chiaro che ci voglia sempre del tempo per adattarsi a nuove dinamiche. E tutto diventa molto più difficile quando hai di fronte un Fulham che è in un buon Momento e gioca bene a calcio. Riuscivamo ad uscire da certe situazioni complicate soprattutto quando Salah ripiegava per aiutare i nostri centrocampisti. Abbiamo avuto diverse occasioni per andare in rete, ma non le abbiamo sfruttate. Poi abbiamo subito gol nel Momento in cui ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 marzo 2021) Il tecnico del Liverpool, Jurgenlainterna subita contro il, ha dichiarato: “Non è stata certamente una buona partita per noi. Abbiamo subito gol, non abbiamo segnato e abbiamo perso. Niente è andato per il verso giusto. Abbiamo voluto apportare qualche modifica al nostro sistema di gioco, ed è chiaro che ci voglia sempre del tempo per adattarsi a nuove dinamiche. E tutto diventa molto più difficile quando hai di fronte unche è in un buone gioca bene a calcio. Riuscivamo ad uscire da certe situazioni complicate soprattutto quando Salah ripiegava per aiutare i nostri centrocampisti. Abbiamo avuto diverseper andare in rete, ma non le abbiamo sfruttate. Poi abbiamo subito gol nelin cui ...

