Incidente a San Vito | le condizioni dei ragazzi feriti

Benevento – Non sono in pericolo di vita i trecoinvolti nell'di ieri, in via Paolo VI, alle porte della città, dove a perdere la vita è stata una ragazza, la 22enne Laura Leone di Arpaise. Per due deila prognosi è di trauma facciale, mentre per il terzo sembrerebbe ci sia la frattura del bacino. Sono ancora in corso di accertamento, da parte delle forze dell'ordine, le cause che hanno portato il fuoristrada a ribaltarsi completamente.