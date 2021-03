Il rock dei Maneskin si prende Sanremo 2021

(Di domenica 7 marzo 2021) A sorpresa icon Zitti e buoni si aggiudicano l’edizione 2020-21 – come l’ha definita il suo conduttore e direttore artistico Amadeus – di. Si impongono sulla coppia Fedez Michielin, seconda con Chiamami per nome e Ermal Meta terzo con Un milione di cose da dirti. Colapesce Dimartino con Musica Leggerissima conquistano il Premio Lucio Dalla, assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web, con 21 preferenze su 98 votanti. Secondo Ermal Meta con 12 voti, terza Annalisa con 8. Willie … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Cala il sipario sulla 71esima edizione del Festival della canzone italiana. A sorpresa, il rock dei Maneskin

A Sanremo 2021 vincono i Maneskin , la bandcon un nome danese , lingua d'origine della bassista Victoria che significa ' chiaro di luna '. ... Thomas Raggi ed Ethan Torchio , cioè la band...... nel 2000, sul palco dell'Ariston, crea un ponte tra ilamericano e quello nostrano. "La sera ... Un misero quattordicesimo posto nella classifica sanremese, ma un quarto posto nella classifica...ci siamo candidati per Sanremo Rock. Visto il momento, con le problematiche legate al virus, la selezione dei candidati è stata fatta online. Immaginate la sorpresa e la gioia che abbiamo vissuto ...D’altronde Sanremo non è nuovo ai “colpi di scena”, e sa bene come orchestrarli e bilanciarli nel corso degli anni: edizione per edizione (come una sorta di sismografo), Sanremo accoglie e assorbe all ...