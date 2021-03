Highlights e gol Bari-Potenza 0-2: Serie C 2020/2021, girone C (VIDEO) (Di domenica 7 marzo 2021) Il VIDEO delle azioni salienti di Bari-Potenza, incontro valido per la 29esima giornata del girone C della Serie C 2020/2021. Succede tutto nel primo tempo: Baclet sblocca il risultato già all’11’ su calcio di rigore, ed è lo stesso francese a raddoppiare al 34? dopo una bella azione corale. Il Bari prova a reagire nel secondo tempo, ma non riesce a concretizzare con Antenucci. Il Potenza esce così dalla zona retrocessione, mentre il Bari non tiene il passo dell’Avellino e rimane terzo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Ildelle azioni salienti di, incontro valido per la 29esima giornata delC della. Succede tutto nel primo tempo: Baclet sblocca il risultato già all’11’ su calcio di rigore, ed è lo stesso francese a raddoppiare al 34? dopo una bella azione corale. Ilprova a reagire nel secondo tempo, ma non riesce a concretizzare con Antenucci. Ilesce così dalla zona retrocessione, mentre ilnon tiene il passo dell’Avellino e rimane terzo. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | #INTERATALANTA 4 gol segnati e i Festeggiamenti per il 90° compleanno dell'Inter: ti ricordi questa partita?… - SEMPREFMILAN : RT @SkySport: DE PAUL-PEREYRA ASSE PERFETTO ? L'Udinese raddoppia all'ultimo respiro ? ? Azione in ripartenza dell'Udinese nel recupero: De… - internewsit : VIDEO - Crotone-Torino 4-2, Serie A: gol e highlights della partita - - AdriJuve64 : RT @SkySport: DE PAUL-PEREYRA ASSE PERFETTO ? L'Udinese raddoppia all'ultimo respiro ? ? Azione in ripartenza dell'Udinese nel recupero: De… - sportli26181512 : Real Sociedad-Levante 1-0: Buon successo interno per il Real Sociedad nella ventiseiesima giornata della Liga spagn… -