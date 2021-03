' Grazie Paolo per le sue parole e buon corretto al rum mattutino!'

(Di domenica 7 marzo 2021) diberti Un marittimo che si divide tra Viareggio e Barga ci scrive per ringraziarci degli articoli che riescono a strappargli un sorriso: siamo noi a ringraziarlo per quello che ha scritto che ...

Advertising

matteosalvinimi : ++ Rimosso il Commissario #Arcuri, al suo posto designato il Generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo.… - LegaSalvini : ++ RIMOSSO IL COMMISSARIO ARCURI ++ #Salvini: Rimosso il Commissario #Arcuri, al suo posto designato il Generale d… - mannocchia : Ho pranzato con @PaoloBricco. Abbiamo parlato di poesia, del mio amato quartiere, dell’odore del basilico, dello… - Enjoy : @Mysty77milano Ciao Paolo, grazie per la segnalazione, e buona domenica a te - giulicast : @paolocosta Grazie, Paolo -

Ultime Notizie dalla rete : Grazie Paolo

lagazzettadiviareggio.it

Aldo, mi chiamo, sono un marittimo da più di 30 anni, quindi non più giovane, abito a ...per i Suoi articoli....all'allungamento dell'orario dei punti dove vengono effettuate le vaccinazioni, ora ... Generale FrancescoFigliuolo, ed il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, ...Non conosce sosta il cammino di rinnovamento e di crescita del Movimento Regione Salento. Rocco Nichil è stato ...Sarà attivato mercoledì 10 marzo, con 22 posti letto per pazienti COVID, l’Ospedale da campo della Regione Umbria, installato presso ...