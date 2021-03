Giovanna Botteri a un anno dalla pandemia | Eravamo in guerra

(Di domenica 7 marzo 2021) Novella Toloni La corrispondente Rai da Pechino ha "cantato" Lucioper raccontare l'dellae ha lanciato un messaggio di speranzaha scelto un estratto de "L'che verrà" - storica canzone di Lucio- per salutare i telespettatori della finale del festival di Sanremo. Parole di un testo musicale che diventano cronaca di una, quella che il mondo sta vivendo da un. "Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un pò/siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò/Da quando sei partito c'è una grande novità/L'vecchio è finito, ormai/Ma qualcosa ancora qui non va/Si esce poco la sera, compreso quando è festa/E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia ...

parla del Covid 'Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un pò/siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò/Da quando sei partito c'è una grande novità/L'anno vecchio è finito, ...ha scelto un estratto de ' L'anno che verrà ' - storica canzone di Lucio Dalla - per salutare i telespettatori della finale del festival di Sanremo . Parole di un testo musicale che ...Il Team Orietta è più folto che mai. Poi arriva Giovanna Botteri, elegantissima nel suo completo Giorgio Armani. Giuliano Calza di GCDS: "A Sanremo con Orietta per sfondare" Dopo le signore del ...Appalusi per i Maneskin, che confermano l'attesa. Elogiata la Vanoni e grande ammirazione per la Botteri. Simpatico Ibra. Intanto, è questione sull'abito da sposa di Madame. Bene i tempi di serata ...