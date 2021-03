Domenica In, Mara Venier si arrabbia: “Più rispetto per il Papa” (Di domenica 7 marzo 2021) Domenica In, come da tradizione, dedica l’appuntamento successivo al Festival proprio ai cantanti che hanno concluso la gara sanremese da pochissime ore. Quello messo in atto ogni anno dalla trasmissione Domenicale della Rai è quasi un rito di buon auspicio per i cantanti che passano uno dopo l’altro da zia Mara. La conduttrice come di consueto li fa esibire direttamente dall’Ariston uno dopo l’altro per la gioia degli spettatori, che cominciano a canticchiare tutti i motivetti delle nuove canzoni. Quest’anno però nulla è scontato, la Venier lo sa bene: lei, così come il pubblico a casa, ha visto con cosa hanno dovuto fare i conti Amadeus e Fiorello ogni sera. In più, la puntata di Domenica In è iniziata un’ora e mezza dopo il solito orario per lasciare spazio all’appuntamento straordinario trasmesso ... Leggi su dilei (Di domenica 7 marzo 2021)In, come da tradizione, dedica l’appuntamento successivo al Festival proprio ai cantanti che hanno concluso la gara sanremese da pochissime ore. Quello messo in atto ogni anno dalla trasmissionele della Rai è quasi un rito di buon auspicio per i cantanti che passano uno dopo l’altro da zia. La conduttrice come di consueto li fa esibire direttamente dall’Ariston uno dopo l’altro per la gioia degli spettatori, che cominciano a canticchiare tutti i motivetti delle nuove canzoni. Quest’anno però nulla è scontato, lalo sa bene: lei, così come il pubblico a casa, ha visto con cosa hanno dovuto fare i conti Amadeus e Fiorello ogni sera. In più, la puntata diIn è iniziata un’ora e mezza dopo il solito orario per lasciare spazio all’appuntamento straordinario trasmesso ...

Advertising

Adnkronos : #Sanremo2021, @extraliscio furiosi con #MaraVenier: 'Invitati a #DomenicaIn e poi mandati via' - Adnkronos : .@extraliscio, #MaraVenier: 'Nessuno mandato via da #DomenicaIn' - matteograndi : Mara Venier ha appena annunciato Rocco Casalino ospite a Domenica In. Gli ultrà del “non c’è niente di scandaloso”… - StefaniaLiga : RT @mendieoclock: tutti i cantanti domenica prossima fuori dagli studi di domenica in perché hanno ricevuto l’invito di mara #DomenicaIn ht… - Mielinaa : Ultima puntata di #giralasanremoda tutto Miu Miu, così sono pronta anche per andare tardo pomeriggio da Mara alla p… -