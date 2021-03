Disfunzioni nel servizio idrico, i comuni interessati in Irpinia (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoForino, Contrada, Aiello, Cesinali, la frazione Banzano di Montoro, Avellino (Cesine, carcere Bellizzi, San Tommaso, Rione Mazzini), le zone rurali di Atripalda, San Michele di Serino e San Potito. Sono le zone che nelle prossime ore potrebbero registrare delle Disfunzioni nel servizio idrico. E’ quanto afferma l’Alto Calore in una nota. Il guasto si è verificato presso una condotta adduttrice, nel territorio di San Potito Ultra, l’erogazione viene sospesa per consentire la riparazione. I lavori termineranno nel tardo pomeriggio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoForino, Contrada, Aiello, Cesinali, la frazione Banzano di Montoro, Avellino (Cesine, carcere Bellizzi, San Tommaso, Rione Mazzini), le zone rurali di Atripalda, San Michele di Serino e San Potito. Sono le zone che nelle prossime ore potrebbero registrare dellenel. E’ quanto afferma l’Alto Calore in una nota. Il guasto si è verificato presso una condotta adduttrice, nel territorio di San Potito Ultra, l’erogazione viene sospesa per consentire la riparazione. I lavori termineranno nel tardo pomeriggio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

