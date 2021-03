DIRETTA Verona-Milan: segui la partita LIVE (Di domenica 7 marzo 2021) Alle 15 luci accese allo stadio Bentegodi per la 26^ giornata del campionato di Serie A, si affrontano il Verona ed il Milan. Momento delicato ed importante per il Milan di Stefano Pioli. La corsa Scudetto prosegue, con l’Inter che resta la capolista del campionato, ma con alle spalle i rossoneri e la Juventus che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 7 marzo 2021) Alle 15 luci accese allo stadio Bentegodi per la 26^ giornata del campionato di Serie A, si affrontano iled il. Momento delicato ed importante per ildi Stefano Pioli. La corsa Scudetto prosegue, con l’Inter che resta la capolista del campionato, ma con alle spalle i rossoneri e la Juventus che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

thekidlaroism0 : RT @ACMDuivel: Se domani espugnamo Verona con Dalot, Meitè, Krunic e Castillejo titolari mi mangio una merda in diretta - EmaGrieco12 : RT @ACMDuivel: Se domani espugnamo Verona con Dalot, Meitè, Krunic e Castillejo titolari mi mangio una merda in diretta - GeoxyMo : RT @ACMDuivel: Se domani espugnamo Verona con Dalot, Meitè, Krunic e Castillejo titolari mi mangio una merda in diretta - infoitsport : Dove vedere Verona-Milan: canale TV e diretta streaming su Sky - infoitsport : Diretta Verona-Milan: formazioni e dove vederla in tv | LIVE NEWS -