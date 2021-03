Crotone-Torino, espulso Rincon nel finale: salterà l’Inter (Di domenica 7 marzo 2021) Tomas Rincon non sarà disponibile per la sfida fra Torino e Inter. Davide Nicola dovrà fare a meno del centrocampista venezuelano, indisponibile a causa dell’espulsione ottenuta nei minuti finali del match contro il Crotone: nervosissimo il giocatore nella circostanza in questo frangente, rappresentazione della resa del Torino all’Ezio Scida. L’attuale effettivo dei granata dunque dovrà saltare il match contro l’Inter. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Tomasnon sarà disponibile per la sfida frae Inter. Davide Nicola dovrà fare a meno del centrocampista venezuelano, indisponibile a causa dell’espulsione ottenuta nei minuti finali del match contro il: nervosissimo il giocatore nella circostanza in questo frangente, rappresentazione della resa delall’Ezio Scida. L’attuale effettivo dei granata dunque dovrà saltare il match contro. SportFace.

