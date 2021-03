Corsport: Osimhen riparte dalla panchina, Demme in campo con Ghoulam (Di domenica 7 marzo 2021) Il Corriere dello Sport dedica un articolo alla probabile formazione con cui oggi il Napoli affronterà il Bologna dodicesimo in classifica. Rientrano Ospina, Ghoulam (a Sassuolo partì dalla panchina), Koulibaly. In attacco, proprio come al Mapei Stadium, giocherà Mertens centravanti (che mercoledì ha toccato 17 palloni in 69 minuti). Stavolta ci sarà anche Osimhen che comincerà dalla panchina. Ovviamente giocheranno anche Politano, Insigne, Zielinski, Fabian. Al fianco di Koulibaly ci sarà Rrahmani. Gli assenti sono Lozano e Petagna, entrambi alle prese con un infortunio muscolare, e Bakayoko. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 marzo 2021) Il Corriere dello Sport dedica un articolo alla probabile formazione con cui oggi il Napoli affronterà il Bologna dodicesimo in classifica. Rientrano Ospina,(a Sassuolo partì), Koulibaly. In attacco, proprio come al Mapei Stadium, giocherà Mertens centravanti (che mercoledì ha toccato 17 palloni in 69 minuti). Stavolta ci sarà ancheche comincerà. Ovviamente giocheranno anche Politano, Insigne, Zielinski, Fabian. Al fianco di Koulibaly ci sarà Rrahmani. Gli assenti sono Lozano e Petagna, entrambi alle prese con un infortunio muscolare, e Bakayoko. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Osimhen riparte dalla panchina, Demme in campo con Ghoulam Contro il Bologna di nuovo Mertens centravanti, come co… - SiamoPartenopei : CorSport, l'editoriale di Zazzaroni: 'Torna il rischio di uno stop al campionato per Covid. I club manderanno i gi… - SiamoPartenopei : CorSport - Osimhen sarà tra i convocati per il Bologna: ecco come gestirà Gattuso il suo rientro - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport Osimhen Rischio alto, tifosi preoccupati: non succederà di nuovo? A esempio per tutti, il direttore del CorSport si chiede cosa farà il Napoli con Osimhen , la cui lunga odissea di questa sua prima stagione in azzurro è passata proprio attraverso un contagio nel ...

Corsport: Osimhen potrebbe essere assente per 4 settimane ...magnetica del cranio e della colonna vertebrale non hanno evidenziato problematiche di carattere neurologico e la visita cardiologica è stata superata brillantemente Ma nonostante questo Osimhen sarà ...

Corsport: Osimhen tornerà contro il Bologna - ilNapolista IlNapolista Corsport: Osimhen riparte dalla panchina, Demme in campo con Ghoulam Contro il Bologna di nuovo Mertens centravanti, Osimhen in panchina. Rientrano Ospina, Ghoulam e Koulibaly, In mediana Fabian e Demme ...

Rischio alto, tifosi preoccupati: non succederà di nuovo? Il campionato di serie A entra nel vivo, nella fase cruciale, con l’Inter in fuga, Milan e Juventus a inseguire e la lotta che impazza per la zona Champions League e la salvezza senza dimenticare le c ...

A esempio per tutti, il direttore delsi chiede cosa farà il Napoli con, la cui lunga odissea di questa sua prima stagione in azzurro è passata proprio attraverso un contagio nel ......magnetica del cranio e della colonna vertebrale non hanno evidenziato problematiche di carattere neurologico e la visita cardiologica è stata superata brillantemente Ma nonostante questosarà ...Contro il Bologna di nuovo Mertens centravanti, Osimhen in panchina. Rientrano Ospina, Ghoulam e Koulibaly, In mediana Fabian e Demme ...Il campionato di serie A entra nel vivo, nella fase cruciale, con l’Inter in fuga, Milan e Juventus a inseguire e la lotta che impazza per la zona Champions League e la salvezza senza dimenticare le c ...