Commando film stasera in tv 7 marzo | cast | trama | curiosità | streaming

(Di domenica 7 marzo 2021)è ilin tv domenica 72021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco, scheda,dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda GENERE: azione ANNO: 1985 REGIA: Mark L. Lester CASI: Arnold Schwarzenegger, Rae Dawn Chong, Dan Hedaya, Vernon Welles, James Olson, Drew Snyder, David Patrick Kelly, Carlos Cervantes, Michael Delano, Bill Duke, Sharon Wyatt, Michael Adams, Alyssa Milano, Bob Minor DURATA: 88 Minutiin tv:John Matrix, colonnello dei marines finalmente in congedo, vive ...

Per gli amanti deidi azione si Italia 1 dalle 21.21 Ready Player One. In un futuro distopico ... Su Rete 4 dalle 21.30. L'ex colonello delle forze speciali, John Matrix, deve affrontare ......modo? domenica ci saremo!!!' I programmi in onda su Mediaset Stasera su Rete 4 va in onda. Rai Movie propone una serata all'insegna delle ragazze con ilSex and the city. Anche su La 5 ...Commando con Arnold Schwarzenegger è il film stasera in tv. Scopri trama, cast e dove vedere il film in streaming.Il film d'azione Commando, diretto da Mark Lester con Arnold Schwarzenegger, va in onda domenica 7 marzo in prima serata dalle 21.20 su Rete 4: il film è disponibile anche in str ...