Campagna di fango contro la Meloni e FdI: ecco di che cosa non si è accorta “Repubblica” (Di domenica 7 marzo 2021) Continua a far discutere la Campagna di menzogne e fango scatenata contro Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. Quel caso assurdo della presunta somma di denaro data per l’affissione dei manifesti elettorali alla vigilia delle elezioni politiche del 2013 provoca rabbia. Non si può continuare a lanciare sospetti e a montare scandali inesistenti. Alla questione rilanciata da Repubblica ha dato immediatamente risposta Giorgia Meloni: «Io non faccio affari con i rom, io non metto i soldi nelle buste del pane, la notizia è inventata». La leader di Fratelli d’Italia aveva scelto in prima persona, nel corso di una diretta Facebook a quanto riportato da Repubblica. Per poi sottolineare: «Devo pensare che gli inquirenti l’abbiano considerata infondata altrimenti mi avrebbero ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 7 marzo 2021) Continua a far discutere ladi menzogne escatenataGiorgiae Fratelli d’Italia. Quel caso assurdo della presunta somma di denaro data per l’affissione dei manifesti elettorali alla vigilia delle elezioni politiche del 2013 provoca rabbia. Non si può continuare a lanciare sospetti e a montare scandali inesistenti. Alla questione rilanciata daha dato immediatamente risposta Giorgia: «Io non faccio affari con i rom, io non metto i soldi nelle buste del pane, la notizia è inventata». La leader di Fratelli d’Italia aveva scelto in prima persona, nel corso di una diretta Facebook a quanto riportato da. Per poi sottolineare: «Devo pensare che gli inquirenti l’abbiano considerata infondata altrimenti mi avrebbero ...

