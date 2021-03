Arriva la ‘Primavera Rifiuti Zero’ Primo step | chiedere un uso coerente del Recovery Fund

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 marzo 2021) Nonostante i tempi deprimenti della pandemia non è il caso di abbattersi. Come in tutte le crisi queste possono fare da spartiacque per un nuovo inizio. Ciò presuppone un’opera potente di facilitazione, affinché i germi di una nuova stagione all’attuale discutibile concetto di “progresso” basato sull’usa e getta e sull’economia lineare possano dar vita ad una vera rivoluzione ecologica. Il percorso “Zero” è una tra le più rilevanti novità degli ultimi dieci anni, e cioè da quando la lotta contro gli inceneritori e le discariche si è trasformata in una “nuova governance” che sta coinvolgendo in Italia circa 320 comuni (oltre 7 milioni di persone). All’inizio, il movimento Zero Waste era poco più di un rivolo pionieristico, quando a Capannori nel 1997 sconfisse la Regione Toscana che voleva disseminare il territorio di inceneritori, con l’attivo sostegno dei ...