Archiviata l'indagine sull'ex calciatore Sereni per abusi sui figli (Di domenica 7 marzo 2021) Il gip Michele Contini del tribunale di Cagliari ha archiviato l’inchiesta a carico di Matteo Sereni, ex portiere del Torino, che era stato denunciato per una vicenda di abusi sui figli poi rivelatasi infondata. Il provvedimento ne affianca un altro, anche questo di archiviazione, emesso nel dicembre del 2019 da un giudice del tribunale di Torino. Gli avvocati dell’ex calciatore, Michele Galasso e Giacomo Francini, sottolineano che “la vicenda è così definitivamente chiusa”. Nel filone cagliaritano del procedimento si era ipotizzata la realizzazione e la vendita di filmati a sfondo pornografico. I difensori del calciatore hanno affermato che i minori sono stati a lungo “interrogati con modalità inappropriate e potenzialmente suggestive di falsi ricordi” sia dalla moglie separata che dalla ex suocera, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 marzo 2021) Il gip Michele Contini del tribunale di Cagliari ha archiviato l’inchiesta a carico di Matteo, ex portiere del Torino, che era stato denunciato per una vicenda disuipoi rivelatasi infondata. Il provvedimento ne affianca un altro, anche questo di archiviazione, emesso nel dicembre del 2019 da un giudice del tribunale di Torino. Gli avvocati dell’ex, Michele Galasso e Giacomo Francini, sottolineano che “la vicenda è così definitivamente chiusa”. Nel filone cagliaritano del procedimento si era ipotizzata la realizzazione e la vendita di filmati a sfondo pornografico. I difensori delhanno affermato che i minori sono stati a lungo “interrogati con modalità inappropriate e potenzialmente suggestive di falsi ricordi” sia dalla moglie separata che dalla ex suocera, ...

Materiale pornografico: si può chiedere a maggiorenne? Il coinvolgimento, anche involontario, di minori potrebbe far scattare un'indagine che, anche se ... quest'ultima potrà anche minacciare la denuncia ma questa, se sporta, verrebbe archiviata. Articolo ...

Licia Badesi. Contro la “gelosia d’amore” Badesi, docente in pensione e storica appartenente al movimento femminista italiano, ha ricercato le sentenze sui reati contro le donne commessi nella provincia di Como dal 1862 al 1928. Gli imputati ...

