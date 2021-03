Vite al limite, lascia lo show ma guardatela oggi (Di sabato 6 marzo 2021) Schenee Murry è un’altra delle protagoniste di Vite al limite che ha colpito i telespettatori con la sua storia drammatica; con un peso superiore ai 300 chili, la donna ha incontrato molte difficoltà ad affrontare il suo percorso di cambiamento. La donna ha deciso di rivolgersi al Dottor Nowzaradan, ma le cose non sono andate come si sperava; negli ultimi tempi, giravano voci su di una sua presunta morte. Come sta oggi Schenee? I problemi di peso della donna sono iniziati quando lei aveva solo 5 anni; la piccola si rifugiava nel cibo perchè suo cugino la molestava sessualmente. A 7 anni, Schenee pesava giá 130 chili; la sua vita era enormemente complicata e non era una bambina come tutte le altre. A 20 anni raggiunge circa 200 chili; è a questo punto della sua vita che le gambe vengono colpite da una grave infezione che le ... Leggi su howtodofor (Di sabato 6 marzo 2021) Schenee Murry è un’altra delle protagoniste dialche ha colpito i telespettatori con la sua storia drammatica; con un peso superiore ai 300 chili, la donna ha incontrato molte difficoltà ad affrontare il suo percorso di cambiamento. La donna ha deciso di rivolgersi al Dottor Nowzaradan, ma le cose non sono andate come si sperava; negli ultimi tempi, giravano voci su di una sua presunta morte. Come staSchenee? I problemi di peso della donna sono iniziati quando lei aveva solo 5 anni; la piccola si rifugiava nel cibo perchè suo cugino la molestava sessualmente. A 7 anni, Schenee pesava giá 130 chili; la sua vita era enormemente complicata e non era una bambina come tutte le altre. A 20 anni raggiunge circa 200 chili; è a questo punto della sua vita che le gambe vengono colpite da una grave infezione che le ...

