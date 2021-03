Uomini e Donne: chi è Vanessa Spoto, la corteggiatrice di Massimiliano Mollicone (Di sabato 6 marzo 2021) Non si sa molto di Vanessa Spoto, a Uomini e Donne corteggiatrice di Massimiliano Mollicone: indaghiamo un po' su chi sia e da dove arrivi... Leggi su comingsoon (Di sabato 6 marzo 2021) Non si sa molto di, adi: indaghiamo un po' su chi sia e da dove arrivi...

Advertising

robersperanza : Oggi superiamo 5 milioni di dosi di vaccino Covid somministrate in Italia. Grazie alle donne e agli uomini del Serv… - rtl1025 : In diretta su RTL 102.5 ?? 'I fiori di #Sanremo2021 dovrebbero essere sia per le donne che per gli uomini'?????… - meb : Buone notizie dall’Europa: la Presidente @vonderleyen ha annunciato nuove misure per la parità salariale tra uomini… - IodiceC : @lauraboldrini @anubi_matt @KelleddaMurgia In tutta la mia vita non mi è mai capitato di vedere una persona zittita… - shesvi : Sono d'accordo, fiori alle donne e calci agli uomini -