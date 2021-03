Terribile incidente a Bollate | donna gravissima dopo un frontale | FOTO

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 6 marzo 2021) Unstradale si è verificato questa sera poco prima delle 20,30 a. Uno scontrospaventoso tra una Audi ed una Seat sulla via Verdi, angolo via Donizetti, all’altezza del distributore di carburante Esso. Coinvolta anche una Volkswagen New Beatle. Sull’Audi c’era un uomo, sulla Seat unail tremendo impatto, td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolounproviene da Il Notiziario.