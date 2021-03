Strade Bianche femminile, Elisa Longo Borghini si arrende solo a Chantal Blaak. Marta Cavalli protagonista (Di sabato 6 marzo 2021) La campionessa d’Italia Elisa Longo Borghini come di consueto, con uno stile di corsa tutto all’attacco, dà spettacolo nella prima gara del calendario UCI Women’s WorldTour 2021. Purtroppo però il fenomeno azzurro deve arrendersi in Piazza del Campo a Siena al termine della Strade Bianche femminile: seconda piazza per lei alle spalle di Chantal van den Broek-Blaak. L’ex campionessa del mondo sfrutta al meglio la superiorità numerica della sua SD Worx e si impone in solitaria, dando seguito al trionfo del Giro delle Fiandre 2020. La prima atleta ad andare all’attacco è stata l’ex campionessa del mondo Junior Elena Pirrone (Valcar Travel&Service). Per l’azzurra qualche secondo di vantaggio prima di essere raggiunta dal gruppo. In un ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) La campionessa d’Italiacome di consueto, con uno stile di corsa tutto all’attacco, dà spettacolo nella prima gara del calendario UCI Women’s WorldTour 2021. Purtroppo però il fenomeno azzurro deversi in Piazza del Campo a Siena al termine della: seconda piazza per lei alle spalle divan den Broek-. L’ex campionessa del mondo sfrutta al meglio la superiorità numerica della sua SD Worx e si impone in solitaria, dando seguito al trionfo del Giro delle Fiandre 2020. La prima atleta ad andare all’attacco è stata l’ex campionessa del mondo Junior Elena Pirrone (Valcar Travel&Service). Per l’azzurra qualche secondo di vantaggio prima di essere raggiunta dal gruppo. In un ...

Advertising

giroditalia : Manca solo un giorno a Strade Bianche @eolo_it Segui il live a partire alle 08:00 sul nuovo sito:… - giroditalia : ??@StradeBianche Something epic is going to happen, who will be the winner of Strade Bianche @eolo.it? Follow the r… - giroditalia : #StradeBianche @eolo_it + @StradeBianche Women Elite EOLO = Perfect day ?? Follow live ?? - Gazzetta_it : Strade Bianche donne: - emanusar91 : Giorno di #StradeBianche, quanto mi manca stare su strada. Incrocio le dita per riuscire a tornarci, tra quindici g… -