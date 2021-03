“Se non riapriamo subito tutto il Covid durerà altri 10 anni”. L’allarme di Science (Di sabato 6 marzo 2021) Qualcuno griderà all’eresia. I fan dei lockdown e delle chiusure di bar e ristoranti soprattutto. Eppure quanto rivelato da uno studio di Science, una delle riviste scientifiche più prestigiose a livello mondiale, la fine del Covid dipende dalle nostre capacità di far diventare il virus endemico e non così virulento come lo è ora. Tradotto: riaprire tutto, il prima possibile. altrimenti il Covid potrebbe tenerci così per altri 10 anni almeno. La rivista americana ha di recente pubblicato uno studio che rivoluziona le nostre conoscenze sull’evoluzione del coronavirus Sars-Cov-2. (Continua a leggere dopo la foto) Lo studio di Science, ripreso da affaritaliani.it, è stato condotto da due scienziati, Jennie S. Lavine del Dipartimento ... Leggi su ilparagone (Di sabato 6 marzo 2021) Qualcuno griderà all’eresia. I fan dei lockdown e delle chiusure di bar e ristoranti soprat. Eppure quanto rivelato da uno studio di, una delle riviste scientifiche più prestigiose a livello mondiale, la fine deldipende dalle nostre capacità di far diventare il virus endemico e non così virulento come lo è ora. Tradotto: riaprire, il prima possibile.menti ilpotrebbe tenerci così per10almeno. La rivista americana ha di recente pubblicato uno studio che rivoluziona le nostre conoscenze sull’evoluzione del coronavirus Sars-Cov-2. (Continua a leggere dopo la foto) Lo studio di, ripreso da affaritaliani.it, è stato condotto da due scienziati, Jennie S. Lavine del Dipartimento ...

ElisaDospina : ?? Le major ti fanno un contratto se azzecchi il balletto e fai boom su Tik-tok Siamo giovani affamati, siamo schiav… - ivanacristofane : RT @ImolaOggi: Covid quando finirà? Science choc: 'Fra 10-20 anni se non riapriamo tutto' - ivanacristofane : RT @ImolaOggi: ????Covid quando finirà? Science choc: 'Fra 10-20 anni se non riapriamo tutto' La prestigiosa rivista americana ha pubblicato… - LaZebraAPuah : A fine mese riapriamo il cortile degli zii, colore o non colore. Nessuno entrerà in casa, saremo all'aperto, distan… - fracassi89 : RT @ImolaOggi: Covid quando finirà? Science choc: 'Fra 10-20 anni se non riapriamo tutto' -

Ultime Notizie dalla rete : non riapriamo Riprendono le visite alla Casa del Sorriso ... non si effettueranno deroghe. Gli orari di visita del mattino si svolgeranno dalle 9.30 alle 9.50 ... Se oggi riapriamo alle visite, lo dobbiamo al lavoro del personale dipendente e della direzione che ...

I problemi dei ristoranti a causa del Covid - 19: 'Rischiamo la chiusura se non riapriamo!' Tutti i ristoranti hanno provveduto per avere queste piccole accortezze, ma nonostante ciò stanno avendo un forte calo a causa della giustificata paura delle persone che non si recano più la sera o a ...

Dolomiti Superski dà forfait: «Non riapriamo più, la stagione invernale quest’anno è persa» Corriere della Sera Circoli Arci allo stremo. "Ora fateci riaprire" Presidio sotto la prefettura delle realtà locali chiuse da mesi. "Siamo punto di riferimento per la socialità di anziani e persone fragili" ...

A rischio l’ultimo cinema rimasto a San Benedetto Anche se nelle prossime settimane il contagio andasse meglio, il via libera del 27 serve poco. Il titolare del Concordia: "Non so se sarò in grado di riaprire" ...

