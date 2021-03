Sanremo: ecco l’ordine di uscita, inizia Ghemon e chiude Aiello (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Sarà Ghemon a dare il via alla gara nella serata finale del 71mo festival di Sanremo. A seguire, nell’ordine: Gaia, Irama, Gio Evan, Ermal Meta, Fulminacci, Renga, Extraliscio, Colapesce Dimartino, Malika, Fedez Michielin, Willie Peyote, Orietta Berti, Arisa, Bugo, Maneskin, Madame, La Rappresentante di Lista, Annalisa, ComaCose, Lo Stato Sociale, Random, Max Gazze’, Noemi, Fasma. chiude la gara dei 26 big Aiello. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Saràa dare il via alla gara nella serata finale del 71mo festival di. A seguire, nel: Gaia, Irama, Gio Evan, Ermal Meta, Fulminacci, Renga, Extraliscio, Colapesce Dimartino, Malika, Fedez Michielin, Willie Peyote, Orietta Berti, Arisa, Bugo, Maneskin, Madame, La Rappresentante di Lista, Annalisa, ComaCose, Lo Stato Sociale, Random, Max Gazze’, Noemi, Fasma.la gara dei 26 big. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

