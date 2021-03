Sanremo 2021, Serena Rossi: da Mina Settembre all’Ariston per presentare “Canzone segreta” (Di sabato 6 marzo 2021) Serena Rossi sarà presente in qualità di ospite durante la serata conclusiva del Festival di Sanremo 2021. Reduce dal recente successo ottenuto con Mina Settembre, l’attrice partenopea presenterà, in occasione della kermesse, il nuovo programma, per il quale tornerà alla conduzione: Canzone segreta. In onda dal pRossimo 12 marzo su Rai 1, si tratta dell’adattamento di un format francese che vede gareggiare sette personaggi dello spettacolo sulle loro canzoni preferite. Sanremo 2021, Serena Rossi vestirà Armani come Mia Martini Avevamo già visto Serena Rossi al Festival di Sanremo. Nell’edizione 2019, infatti, l’attrice ... Leggi su velvetmag (Di sabato 6 marzo 2021)sarà presente in qualità di ospite durante la serata conclusiva del Festival di. Reduce dal recente successo ottenuto con, l’attrice partenopea presenterà, in occasione della kermesse, il nuovo programma, per il quale tornerà alla conduzione:. In onda dal pmo 12 marzo su Rai 1, si tratta dell’adattamento di un format francese che vede gareggiare sette personaggi dello spettacolo sulle loro canzoni preferite.vestirà Armani come Mia Martini Avevamo già vistoal Festival di. Nell’edizione 2019, infatti, l’attrice ...

