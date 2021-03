Sanremo 2021, quarta serata: Achille Lauro re dei social (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo 2021, Achille Lauro sempre più re dei social. E non passa inosservato il bacio con Boss Doms sul palco dell’Ariston. La Tim Data Room nella quarta serata ha rilevato la pubblicazione di oltre 740mila tweet con l’hashtag #Sanremo2021 con un incremento del 74% di tweet rispetto alle prime quattro serate dello scorso anno. Il 68,5% dei tweet sono stati pubblicata nel corso dell’appuntamento televisivo. Due picchi di oltre cinquemila tweet in un minuto si sono verificati al termine dell’esibizione di Achille Lauro. Il primo al momento del bacio con Boss Doms e il secondo al termine della performance. Un terzo picco più contenuto si è registrato nel corso della prova di Aiello (oltre 3mila tweet in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021)sempre più re dei. E non passa inosservato il bacio con Boss Doms sul palco dell’Ariston. La Tim Data Room nellaha rilevato la pubblicazione di oltre 740mila tweet con l’hashtag #con un incremento del 74% di tweet rispetto alle prime quattro serate dello scorso anno. Il 68,5% dei tweet sono stati pubblicata nel corso dell’appuntamento televisivo. Due picchi di oltre cinquemila tweet in un minuto si sono verificati al termine dell’esibizione di. Il primo al momento del bacio con Boss Doms e il secondo al termine della performance. Un terzo picco più contenuto si è registrato nel corso della prova di Aiello (oltre 3mila tweet in ...

