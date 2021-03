Sanremo 2021, Orietta Berti “Se non sai cantare vai a casa”, gelo tra i corridoi dell’Ariston (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo 2021, Orietta Berti è una grande protagonista di questa edizione del Festival di Sanremo e pare che sia stata anche al centro di una polemica. In realtà, la cantante non riesce proprio ad accettare l’autotune, che per chi non lo sapesse, è un trucchetto che modifica la voce e aiuta nelle esibizioni. Da un po’ di tempo a questa parte, questa tecnica viene utilizzata nei reality ed anche al Festival di Sanremo. Non tutti sono d’accordo e per questo è sorta una polemica infinita. Nel corso di una puntata di Oggi è un altro giorno, andata in onda giovedì 4 marzo, la cantante Orietta Berti ha espresso il proprio parere al riguardo, o meglio il suo dissenso contro chi utilizza l’autotune, per modificare la voce e coprire le stonature e imperfezioni. ... Leggi su baritalianews (Di sabato 6 marzo 2021)è una grande protagonista di questa edizione del Festival die pare che sia stata anche al centro di una polemica. In realtà, la cantante non riesce proprio ad accettare l’autotune, che per chi non lo sapesse, è un trucchetto che modifica la voce e aiuta nelle esibizioni. Da un po’ di tempo a questa parte, questa tecnica viene utilizzata nei reality ed anche al Festival di. Non tutti sono d’accordo e per questo è sorta una polemica infinita. Nel corso di una puntata di Oggi è un altro giorno, andata in onda giovedì 4 marzo, la cantanteha espresso il proprio parere al riguardo, o meglio il suo dissenso contro chi utilizza l’autotune, per modificare la voce e coprire le stonature e imperfezioni. ...

