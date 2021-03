Sanremo 2021, lo sfogo di Bugo sui social: “Mi sono rotto! (Di sabato 6 marzo 2021) Tra i momenti più visti di questo Festival c’è stato anche l’ingresso sul palco dell’Ariston di Bugo che, a detta di Amadeus, è un chiaro segnale di come la gente vorrebbe tornare indietro nel tempo e godersi lo spettacolo come accadeva lo scorso anno, quando tutti potevamo permetterci di chiedere dove fosse “Bugo” dopo la scomparsa dal palco durante l’esibizione con Morgan. Un ancoraggio al passato che però a Bugo non piace più e non gli piace affatto che ogni sua intervista inizi proprio in questo modo, chiedendogli di quel passato che non gli piace più. Ha voltato pagina e vorrebbe, soprattutto da chi scrive di musica, un maggiore rispetto, vorrebbe che si parlasse della sua canzone. Ma a quanto pare, il vero problema è che il brano non ha molto da dire, almeno stando alle classifiche visto che, dopo la quarta serata di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 6 marzo 2021) Tra i momenti più visti di questo Festival c’è stato anche l’ingresso sul palco dell’Ariston diche, a detta di Amadeus, è un chiaro segnale di come la gente vorrebbe tornare indietro nel tempo e godersi lo spettacolo come accadeva lo scorso anno, quando tutti potevamo permetterci di chiedere dove fosse “” dopo la scomparsa dal palco durante l’esibizione con Morgan. Un ancoraggio al passato che però anon piace più e non gli piace affatto che ogni sua intervista inizi proprio in questo modo, chiedendogli di quel passato che non gli piace più. Ha voltato pagina e vorrebbe, soprattutto da chi scrive di musica, un maggiore rispetto, vorrebbe che si parlasse della sua canzone. Ma a quanto pare, il vero problema è che il brano non ha molto da dire, almeno stando alle classifiche visto che, dopo la quarta serata di ...

