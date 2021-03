Roma, violenza sessuale alla luce del sole in un parco: vittima una 22enne (Di sabato 6 marzo 2021) Un terribile episodio di violenza sessuale accade oggi nel quadrante est di Roma, precisamente nel parco di Villa Gordiani. La vittima è una giovane di 22 anni che era andata al parco a fare attività fisica come di consueto. Un uomo, le cui generalità per ora sono ignote, l’ha aggredita alle spalle, violentandola sessualmente e dandosi poi alla fuga. Indagano sull’avvenimento gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Roma, mentre sale l’allerta dei cittadini. L’aggressione in pieno giorno L’allarme arriva alle 7.55 quando la giovane 22enne chiama in preda a uno stato confusionale le forze dell’ordine. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato la ragazza in stato di choc e hanno subito ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 6 marzo 2021) Un terribile episodio diaccade oggi nel quadrante est di, precisamente neldi Villa Gordiani. Laè una giovane di 22 anni che era andata ala fare attività fisica come di consueto. Un uomo, le cui generalità per ora sono ignote, l’ha aggredita alle spalle, violentandola sessualmente e dandosi poifuga. Indagano sull’avvenimento gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di, mentre sale l’allerta dei cittadini. L’aggressione in pieno giorno L’rme arriva alle 7.55 quando la giovanechiama in preda a uno stato confusionale le forze dell’ordine. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato la ragazza in stato di choc e hanno subito ...

