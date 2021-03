Palermo-Juve Stabia, Padalino alla vigilia: “E’ uno scontro diretto, la mia sui rosanero” (Di sabato 6 marzo 2021) Poco meno di ventiquattro anni e sarà Palermo-Juve Stabia.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della Juve Stabia, Pasquale Padalino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera" e valida per la ventinovesima giornata di Serie C-Girone C: dal momento della sua squadra, reduce dalla sconfitta maturata contro il Bari, alla vittoria conquistata dal Palermo in occasione del derby di Sicilia. Ma non solo..."Il recupero di Cernigoi è un aspetto che riguarda lo staff medico e spetterà ai medici spiegare i tempi di recupero. Elizalde è un centrale difensivo che si è espresso anche come esterno di fascia. Laddove si dovesse ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 marzo 2021) Poco meno di ventiquattro anni e sarà.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della, Pasquale, intervenuto in conferenza stampadella sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera" e valida per la ventinovesima giornata di Serie C-Girone C: dal momento della sua squadra, reduce dsconfitta maturata contro il Bari,vittoria conquistata dalin occasione del derby di Sicilia. Ma non solo..."Il recupero di Cernigoi è un aspetto che riguarda lo staff medico e spetterà ai medici spiegare i tempi di recupero. Elizalde è un centrale difensivo che si è espresso anche come esterno di fascia. Laddove si dovesse ...

