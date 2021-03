Milano passa a Kaunas 64-69

(Di sabato 6 marzo 2021) Nella 28esima giornata di Eurolega, l’Olimpiarialza immediatamente la testa dopo la sconfitta contro il Fenerbache 64-69. Nonostante un match difficile, i meneghini hanno avuto il merito di mantenere il vantaggio per tutti i 40 minuti. Zalgiris-Olimpia 64-69: cosa è successo? Partono bene le Scarpette Rosse, trascinata da Punter, autore di 9 punti nel primo periodo, che nonostante il tentativo di rimonta dei lituani grazie ai canestri di Grigonis e Lauvergne, si mantengono avanti anche alla fine del primo tempo, 34-32. Nella ripresa, l’Olimpia si conferma tambureggiante grazie a Evans e soprattutto a Shields, che segna 7 dei suoi 23 punti. A completare l’opera, ci pensa Datome con una tripla che vale un vantaggio di 10 punti. Sembra la premessa per l’allungo decisivo, ma lo Zalgiris ha la forza di riportarsi a -2, sfruttando qualche ingenuità ...

Dan_Pellegrino1 : @nicmad84 Mi sembra un eccesso . Poi a Milano, zona Bicocca, ogni pomeriggii gruppi di ragazzi in un parchetto, col… - claudia_ciotti : RT @gianfra: @BugattiCristian Vent’anni fa ,quattro auto da Milano al Donne e Motori di Brescia perché ci piacevano i testi particolari e… - ale5stelle1 : RT @Possidonio_GG: Toh, hanno rimandato a data da destinarsi le elezioni a Roma, Milano, Bologna, Torino e mille e passa Comuni e le region… - doloresebasta : RT @Possidonio_GG: Toh, hanno rimandato a data da destinarsi le elezioni a Roma, Milano, Bologna, Torino e mille e passa Comuni e le region… - sotirias : RT @Possidonio_GG: Toh, hanno rimandato a data da destinarsi le elezioni a Roma, Milano, Bologna, Torino e mille e passa Comuni e le region… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano passa

Al sesto posto si classificacon 79, seguita da Avellino e Cremona con 78 giorni di ... Qui occorre una strategia che da un latoda tecnologie innovative, dall'altro pone il grande tema ...E sarà la Gnodi Service, con sede legale a, a fornire i tre container della maxi Tac. In 3 minuti e 22 secondi di video sida zero alla fase operativa di quel macchinario portatile che ...La scelta della Lombardia concordata con il ministro Speranza. Una stretta per evitare lo scenario da zona rossa ...L'area di Milano sotto osservazione. Da diversi giorni infatti si rincorrono dichiarazioni di esponenti e politici che hanno parlato di dati da 'zona rossa' per alcune aree lombarde. La Lombardia in z ...