Mafalda | 160mila followers | a De Luca | “Convinco i giovani a vaccinarsi”

(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Contae si definisce influencer e imprenditrice digitale.De Simone afferma: “Sul vaccino possiamo avere idee differenti ma il punto resta uno solo: dobbiamo farlo tutti per tornare alla normalità. Come influencer mi dico disponibile a sensibilizzare ie per la Campania sono pronta a dare una mano alla mia regione. Sono a disposizione se il presidente Vincenzo Delo vorrà”. L’influencer conferma il suo impegno nella lotta al virus e si dice pronta a diventare testimonial per sensibilizzare gli utenti dei social al vaccino. “Da un anno le nostre vite sono state completamente cambiate da questa pandemia. C’è gente che ha perso i propri cari per il virus e territori come la mia Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, sono ...

