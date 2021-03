LIVE Virtus Bologna-Venezia | Serie A basket in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

(Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di-ReyerBuonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti allatestuale di Segafredo-Umana Reyer, match valido per la ventunesima giornata (la sesta di ritorno) del campionato LBAA 2020-2021. Ladi coach Sasha Djordjevic è reduce dalla vittoria di martedì in Eurocup (la quinta su cinque nel gruppo G delle Top 16 per la Segafedo) sul campo del Cedevita Olimpija (SVN), 98-108 ai supplementari dopo che Belinelli con una tripla aveva chiuso sul 91-91 i tempi regolamentari, top-scorer per le V Nere Kyle Weems con 25 punti e 7 rimbalzi. In ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Virtus Bologna-Reyer Venezia Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Segafredo Virtus Bologna-Umana Rey