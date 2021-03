LIVE Sci di fondo, 30 km donne Mondiali in DIRETTA: Johaug in fuga, in cinque per l’argento (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:00 Momento non propriamente esaltante della gara, stante la situazione. C’è Johaug davanti, poi il gruppo delle seconde, poi Parmakoski. 12:57 Procede piuttosto regolare il gruppo della seconda posizione, mentre Johaug arriva vicino al decimo km in 27’16?7. 12:54 Va verso i 40 secondi il vantaggio di Johaug. Nel frattempo non lontana Parmakoski dal gruppo per l’argento. 12:51 Al km 7.6 si forma il quintetto dietro a Johaug, a mezzo minuto, e lo formano Weng (Norvegia), Hennig (Germania), Stadlober (Austria), Andersson e Karlsson (Svezia). 12:50 Raggiunti i venti minuti di gara. 12:47 Primo giro completato per Johaug, distacco già particolarmente ampio: 15’47?3 per lei con 16 secondi su Weng e Andersson, ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:00 Momento non propriamente esaltante della gara, stante la situazione. C’èdavanti, poi il gruppo delle seconde, poi Parmakoski. 12:57 Procede piuttosto regolare il gruppo della seconda posizione, mentrearriva vicino al decimo km in 27’16?7. 12:54 Va verso i 40 secondi il vantaggio di. Nel frattempo non lontana Parmakoski dal gruppo per. 12:51 Al km 7.6 si forma il quintetto dietro a, a mezzo minuto, e lo formano Weng (Norvegia), Hennig (Germania), Stadlober (Austria), Andersson e Karlsson (Svezia). 12:50 Raggiunti i venti minuti di gara. 12:47 Primo giro completato per, distacco già particolarmente ampio: 15’47?3 per lei con 16 secondi su Weng e Andersson, ...

