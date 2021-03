LIVE Sci alpino, Slalom Jasna in DIRETTA: Vlhova e Shiffrin fanno il vuoto, Brignone 8a, Curtoni 11a (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI SAALBACH DALLE 11.00 10.04 La svedese Sara Hector conclude in 11a posizione a 2.33 e si mette davanti a Brignone. 10.03 La francese Nastasia Noens è ottima in vetta, ma arriva sul muro con quasi 2 secondi di ritardo. Continua a perdere terreno e chiude 17a a 2.81. 10.02 LA CLASSIFICA DELLO Slalom 1 Petra Vlhova Svk 51.64 2 Mikaela Shiffrin a 27 centesimi 3 Wendy Holdener Sve a 40 4 Katharina Liensberger Aut a 91 5 Michelle Gisin Svi a 1.29 6 Chiara Mair Aut a 1.82 7 Katharina Huber Aut a 1.93 8 Martina Dubovska Cze a 1.98 9 Franziska Gritsch Aut a 2.11 10 Ana Bucik a 2.2211 Federica Brignone a 2.37 12 Laurence St.Germain Can a 2.38 13 Lena Duerr Ger a ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA MASCHILE DI SAALBACH DALLE 11.00 10.04 La svedese Sara Hector conclude in 11a posizione a 2.33 e si mette davanti a. 10.03 La francese Nastasia Noens è ottima in vetta, ma arriva sul muro con quasi 2 secondi di ritardo. Continua a perdere terreno e chiude 17a a 2.81. 10.02 LA CLASSIFICA DELLO1 PetraSvk 51.64 2 Mikaelaa 27 centesimi 3 Wendy Holdener Sve a 40 4 Katharina Liensberger Aut a 91 5 Michelle Gisin Svi a 1.29 6 Chiara Mair Aut a 1.82 7 Katharina Huber Aut a 1.93 8 Martina Dubovska Cze a 1.98 9 Franziska Gritsch Aut a 2.11 10 Ana Bucik a 2.2211 Federicaa 2.37 12 Laurence St.Germain Can a 2.38 13 Lena Duerr Ger a ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom speciale femminile #Jasna 2021 #FISAlpine - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Slalom Jasna in DIRETTA: Petra #Vlhova cerca punti pesanti per rincorrere Lara #GutBehrami - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Saalbach 6 marzo in DIRETTA: Dominik Paris punta alla vittoria - #alpino #Discesa… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 30 km donne Mondiali in DIRETTA. Therese Johaug per un nuovo assolo - #fondo #donne #Mondiali… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Saalbach 6 marzo in DIRETTA: Dominik Paris ci riprova, nebbia permettendo -