LIVE MotoGP, Test Losail 2021 in DIRETTA: Aleix Espargaró riprende la vetta, Valentino Rossi 12° (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Test Losail MotoGP (6 marzo) – La presentazione dei Test Losail MotoGP – La cronaca dello shakedown e del giorno dei rookie SPORT IN TV OGGI: TUTTI GLI EVENTI DI SABATO 6 MARZO 17.40: Migliorano i propri tempi Zarco e Morbidelli, che però rimangono secondo e terzo a 0?423 e a 0?487 dal vertice. 17.38: Rins migliora ancora il proprio riferimento ed è terzo ora a 0?511 dal leader, intertempi migliori anche per Morbidelli. 17.35: In questi minuti si fa vedere la Suzuki dello spagnolo Alex Rins a 0?623 dalla vetta e in miglioramento costante. Sul tracciato Morbidelli. 17.31: Si fanno prove di time-attack in questo momento e la classifica muta con lo spagnolo Aleix ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma dei(6 marzo) – La presentazione dei– La cronaca dello shakedown e del giorno dei rookie SPORT IN TV OGGI: TUTTI GLI EVENTI DI SABATO 6 MARZO 17.40: Migliorano i propri tempi Zarco e Morbidelli, che però rimangono secondo e terzo a 0?423 e a 0?487 dal vertice. 17.38: Rins migliora ancora il proprio riferimento ed è terzo ora a 0?511 dal leader, intertempi migliori anche per Morbidelli. 17.35: In questi minuti si fa vedere la Suzuki dello spagnolo Alex Rins a 0?623 dallae in miglioramento costante. Sul tracciato Morbidelli. 17.31: Si fanno prove di time-attack in questo momento e la classifica muta con lo spagnolo...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? @JoanMirOfficial mantiene il n°36 sulla moto ma inserisce il n°1 da campione del mondo sul cupolino ???? La present… - AngyFra89 : ???????????? #MotoGP | ?? Con 1'54'687 al 42° giro, @AleixEspargaro sigla il 1° tempo su @ApriliaOfficial ed è più veloce… - AngyFra89 : #MotoGP | ?? Con 1:55'863 @ValeYellow46 è al momento l'ultima tra le 5 @YamahaMotoGP in 10^ posizione, dietro anche… - AngyFra89 : #MotoGP | ?? Con 1:55'878 al 52° giro, @polespargaro sigla 11° tempo ed è più veloce di 7 decimi rispetto ad Alex Ma… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Losail 2021 in DIRETTA: Zarco in vetta alla classifica Valentino Rossi nella top-10 lavora sul pas… -